Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки
Понеділок, 25 березня 2024, 21:38
Російські окупанти 25 березня вдарили, попередньо, авіабомбою по житловому сектору в місті Дергачі на Харківщині, 4 жінки постраждали.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у м. Дергачі. Пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь.
Реклама:
Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024
Відео - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/y9N1cUd92c
Гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження отримали чотири жінки 56, 58, 66 та 68 років. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Вдень 25 березня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.