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Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 березня 2024, 21:38
Російські війська обстріляли Дергачі на Харківщині, постраждали 4 жінки
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти 25 березня вдарили, попередньо, авіабомбою по житловому сектору в місті Дергачі на Харківщині, 4 жінки постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у м. Дергачі. Пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь.

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Гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження отримали чотири жінки 56, 58, 66 та 68 років. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вдень 25 березня російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік. 

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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