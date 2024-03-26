Зеленський різко відповів Путіну на звинувачення в теракті: Хвора й цинічна істота

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Росії Володимира Путіна у причетності України до теракту в Підмосков’ї. За словами Зеленського, в Путіна всі терористи, окрім нього самого.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше".

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Деталі: Президент також подякував усім хто працює для ліквідації наслідків російських ударів.

Зеленський наголосив, що зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки.

За його словами, навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, потрібно звернути увагу самим, підтримати і не залишати людей наодинці зі складнощами.

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Він також сказав що впродовж дня були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки України. Звичний уже щотижневий звіт керівника Служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодження завдань.

Окрім цього Зеленський у понеділок взяв участь в іфтарі – особливій вечері, яка відбувається в час місяця Рамадан.