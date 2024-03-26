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Зеленский резко ответил Путину на обвинения в теракте: Больное и циничное существо

Алена ИвашкивВторник, 26 марта 2024, 00:26
Зеленский резко ответил Путину на обвинения в теракте: Больное и циничное существо
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения главы России Владимира Путина в причастности Украины к теракту в Подмосковье. По словам Зеленского, у Путина все террористы, кроме него самого. 

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он - самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше".

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Детали: Президент также поблагодарил всех кто работает для ликвидации последствий российских ударов. 

Зеленский отметил, что сейчас очень важно обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке. 

По его словам, даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, нужно обратить внимание самим, поддержать и не оставлять людей наедине со сложностями.

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Он также сказал, что в течение дня были доклады военных, разведки, Службы безопасности Украины. Привычный уже еженедельный отчет руководителя Службы безопасности Малюка о работе СБУ за прошедшую неделю и согласование задач. 

Зеленский также в понедельник принял участие в ифтаре - особом ужине, который происходит во время месяца Рамадан. 

Темы: Зеленский
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