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ВМС заявили, що вразили "Нептуном" викрадений росіянами корабель "Костянтин Ольшанський"

Олександр ШумілінВівторок, 26 березня 2024, 09:51
ВМС заявили, що вразили Нептуном викрадений росіянами корабель Костянтин Ольшанський
Фото: defence-ua.com

Українські війська завдали удару ракетою "Нептун" по великому десантному кораблю "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили у 2014 році.

Джерело: речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom

Пряма мова: "Детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Нагадаю, це український десантний корабель, який у 2014 році був захоплений російськими окупантами. 9 років він стояв в бухті Севастопольській. Його розбирали на запчастини. Просто грабували.

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А на десятий рік вони зрозуміли, що закінчуються у них десантні кораблі цього проєкту і було ухвалене рішення його відновити. І протягом року його відновили, але ціллю цих робіт було здійснити фальсифікацію, щоб відрапортувати московському керівництву… Цей корабель мав використовуватися проти України.

Тому було ухвалено рішення на ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження точно було завдано. Уточняється пошкодження. Пошкодження він однозначно отримав. В будь-якому випадку він зараз не боєздатний".   

Деталі: Фото чи відеопідтверджень ураження корабля наразі немає.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У березні 2014 року росіяни захопили штурмом український десантний корабель "Костянтин Ольшанський" в озері Донузлав.

Теми: флотРосія
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