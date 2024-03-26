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ВМС заявили, что поразили "Нептуном" похищенный россиянами корабль "Константин Ольшанский"

Александр ШумилинВторник, 26 марта 2024, 09:51
ВМС заявили, что поразили Нептуном похищенный россиянами корабль Константин Ольшанский
Фото: defence-ua.com

Украинские войска нанесли удар ракетой "Нептун" по большому десантному кораблю "Константин Ольшанский", который россияне захватили в 2014 году.

Источник: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom

Прямая речь: "Детективная история развернулась вокруг большого десантного корабля "Константин Ольшанский". Напомню, это украинский десантный корабль, который в 2014 году был захвачен российскими оккупантами. 9 лет он стоял в бухте Севастопольской. Его разбирали на запчасти. Просто грабили.

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А на десятый год они поняли, что заканчиваются у них десантные корабли этого проекта и было принято решение его восстановить. И в течение года его восстановили, но целью этих работ было осуществить фальсификацию, чтобы отрапортовать московскому руководству... Этот корабль должен был использоваться против Украины.

Поэтому было принято решение на поражение этой единицы нашим "Нептуном". Поражение точно было нанесено. Уточняется повреждение. Повреждения он однозначно получил. В любом случае он сейчас не боеспособен".  

Детали: Фото или видеоподтверждений поражения корабля пока нет.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В марте 2014 года россияне захватили штурмом украинский десантный корабль "Константин Ольшанский" в озере Донузлав.

Темы: флотРосcия
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