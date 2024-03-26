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Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав

Станіслав ПогоріловВівторок, 26 березня 2024, 11:19
Лукашенко наказав знищувати всіх порушників кордону з суміжних держав
Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час перебування на ділянці, де проводиться перевірка бойової готовності військ, наказав "не церемонитися" з порушниками кордону і знищувати їх.

Джерело: провладне агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон - до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити".

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Деталі: Лукашенко вважає, що порушники кордону "розуміють тільки сили". "Тому будь-яке порушення державного кордону - на знищення", - зазначив він.

Лукашенко не уточнив, громадяни яких країн наразі порушують кордон Білорусі.

Що було раніше: 11 березня Міністерство оборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. Повідомлялось, що що перевірка має комплексний характер. Особовий склад має провести низку навчань та тренувань, зокрема, зі бойової стрільби.

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Теми: ЛукашенкокордонБілорусь
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