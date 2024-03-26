Лукашенко приказал уничтожать всех нарушителей границы из сопредельных государств

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время пребывания на участке, где проводится проверка боевой готовности войск, приказал "не церемониться" с нарушителями границы и уничтожать их.

Источник: провластное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать".

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Детали: Лукашенко считает, что нарушители границы "понимают только силу". "Поэтому любое нарушение государственной границы - на уничтожение", - отметил он.

Лукашенко не уточнил, граждане каких стран сейчас нарушают границу Беларуси.

Что предшествовало: 11 марта Министерство обороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности соединений и воинских частей. Сообщалось, что проверка имеет комплексный характер. Личный состав должен провести ряд учений и тренировок, в частности, по боевой стрельбе.