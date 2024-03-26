Малюк відреагував на свій "заочний арешт" у Москві: "Не заслуговує на жодну увагу"

Російський Басманний районний суд Москви заочно "арештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка. У свою чергу він заявив, що рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу.

Джерела: голова СБУ Василь Малюк у коментарі УП, пресслужба Судів загальної юрисдикції Москви в Telegram

Пряма мова Малюка: "Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше".

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Деталі: 26 березня стало відомо, що Басманний районний суд Москви заочно "арештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка і його оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Його звинувачують у теракті.

Передісторія:

Напередодні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що екснардепа, і засудженого за держзраду, Іллю Киву вбили пострілами у груди і голову, а російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні пошкодження тазу і ніг.