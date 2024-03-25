Малюк розповів деталі, які відомі СБУ про ліквідацію Прилєпіна, Киви, Татарського та інших

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що екснардепа, і засудженого за держзраду, Іллю Киву вбили пострілами у груди і голову, а російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні пошкодження тазу і ніг.

Джерело: інтерв’ю Малюка для ICTV, яке транслювали в єдиному телемарафоні новин

Деталі: Журналістка запитала, чи СБУ причетне до ліквідації "таких персонажів як Кива (Ілля), Царьов (Олег), Татарський (Владлен)". На це Малюк відповів, що "питання задане за адресою, але жодним чином ми не будемо визнавати цього".

Реклама:

Пряма мова: "Але я вам розповів окремі деталі. Наприклад, Кива засуджений заочно за держзраду, який довгий час працював на ворога…

Зброя (якою був убитий Кива – ред.) калібром 9 на 19 коротка нарізна. Спрацювали в район грудної клітини з подальшим контрольним пострілом в голову і він залишився назавжди поряд із місцем свого проживання у Підмосков’ї.

Татарський… Свого часу він ввів андеграундну, тюремну субкультуру. І організував згвалтування наших військовополонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам’ятаєте той кафетерій в Пітері. І ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя такого "циганського" кольору. Він її взяв. Там було 400 грам термобару (вибухівки). Він спрацював як бритва по відношенню до нього.

ВІДЕО ДНЯ

Прилєпін. Один із ідеологів "російського міру", який просто хизувався на всю Росію, як треба убивати українців… Їхав на свою дачу і по дорозі відбулося спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець. Водій загинув на місці. Прилєпін був тяжко поранений. Дуже травмований його таз, його ноги і, вибачте, він залишився без геніталій".

Деталі: Також Малюк розповів, що так званий генеральний прокурор терористичної "ЛНР" Сергій Горенко в 2022 році вибухнув у своєму кабінеті разом зі своїм заступником. "800 грам пластиду було в кабінеті", - сказав він.

Очільник СБУ розповів, що "тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства внутрішніх справ" Ігор Корнет "зайшов поголитися в перукарню, куди він ходив раз на тиждень, там і вибухнув". "Правда, залишився живим, тяжким інвалідом", - сказав Малюк.

Передісторія: