Малюк отреагировал на свой "заочный арест" в Москве: "Не заслуживает никакого внимания"

Российский Басманный районный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. В свою очередь он заявил, что решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания.

Источники: глава СБУ Василий Малюк в комментарии УП, пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram

Прямая речь Малюка: "Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее".

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Детали: 26 марта стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его объявили в федеральный и международный розыск. Его обвиняют в теракте.

Предыстория:

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что экс-нардепа, и осужденного за госизмену, Илью Киву убили выстрелами в грудь и голову, а российский писатель, украинофоб и политик Захар Прилепин после взрыва автомобиля получил серьезные повреждения таза и ног.