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Кількість потерпілих від ракетного удару по Одесі зросла до 9, постраждав Палац спорту

Валентина РоманенкоВівторок, 26 березня 2024, 12:51
Кількість потерпілих від ракетного удару по Одесі зросла до 9, постраждав Палац спорту
фото "Укрінформу"

Внаслідок ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси ввечері 25 березня до лікарів за меддопомогою звернулися щонайменше дев’ятеро людей. Пошкоджень зазнали будинки та інфраструктурний об’єкт.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, "Укрінформ"

Пряма мова Гуменюк: "Ракети вдарили просто в місто, в рекреаційну зону, постраждали люди, щонайменше дев’ятеро звернулися за медичною допомогою. У когось реакція на стрес, у когось поранення від уламків скла. Скла летіло дуже багато. Ударна хвиля зачепила навколишні будинки".

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Деталі: Офіцерка наголосила, що атака була спрямована по рекреаційній зоні міста і ворог знову застосував тактику подвійного удару: спочатку вдарила одна ракета, а через декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна ракета.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", – додала Гуменюк.

Як передає кореспондент "Укрінформу" з місця події, внаслідок атаки пошкоджень зазнав Палац спорту та прилеглі багатоповерхівки. Зокрема, постраждала льодова арена, де займалися одеські спортсмени. Під час удару в Палаці спорту проходило тренування дитячої групи з фігурного катання, зазначає видання.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ввечері 25 березня ворог завдав ракетного удару по Одесі. Очільник ОВА Олег Кіпер попередньо повідомляв про трьох постраждалих жінок. За його словами, станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів в Одесі була відсутня електроенергія.

Теми: ракетний ударОдесавійна
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