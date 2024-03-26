Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до 9, пострадал Дворец спорта

В результате ракетного удара по рекреационной зоне Одессы вечером 25 марта к врачам за медпомощью обратились по меньшей мере девять человек. Повреждены дома и инфраструктурный объект.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, "Укринформ"

Прямая речь Гуменюк: "Ракеты ударили прямо в город, в рекреационную зону, пострадали люди, по меньшей мере девять обратились за медицинской помощью. У кого-то реакция на стресс, у кого-то ранения от осколков стекла. Стекла летело очень много. Ударная волна задела окружающие дома".

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Детали: Офицер отметила, что атака была направлена по рекреационной зоне города и враг снова применил тактику двойного удара: сначала ударила одна ракета, а через несколько минут, с учетом прибытия оперативных служб, следующая ракета.

"Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого соприкосновения", - добавила Гуменюк.

Как передает корреспондент "Укринформа" с места происшествия, в результате атаки повреждения получил Дворец спорта и прилегающие многоэтажки. В частности, пострадала ледовая арена, где занимались одесские спортсмены. Во время удара во Дворце спорта проходила тренировка детской группы по фигурному катанию, отмечает издание.

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Что предшествовало: Вечером 25 марта враг нанес ракетный удар по Одессе. Глава ОГА Олег Кипер предварительно сообщал о трех пострадавших женщинах. По его словам, по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов в Одессе отсутствовала электроэнергия.