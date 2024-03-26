Росіяни скинули з дрона вибухівку на мешканця Берислава – ОВА

Російські загарбники вдень 26 березня атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, поранення отримав місцевий житель.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Російська армія продовжує атакувати Берислав з безпілотників. Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона вибухову травму та поранення ніг отримав 50-річний чоловік".

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Деталі: Повідомляється, що постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому допомогу.

Що було раніше: Перед цим, 25 березня в результаті скидання вибухівки з безпілотника поблизу Новоберислава Херсонської області загинув 71-річний чоловік.