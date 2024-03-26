Россияне сбросили с дрона взрывчатку на жителя Берислава - ОВА

Российские захватчики днем 26 марта атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, ранения получил местный житель.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Российская армия продолжает атаковать Берислав с беспилотников. В результате сброса взрывного предмета с дрона взрывную травму и ранения ног получил 50-летний мужчина".

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Детали: Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему помощь.

Что предшествовало: Перед этим, 25 марта в результате сброса взрывчатки с беспилотника вблизи Новоберислава Херсонской области погиб 71-летний мужчина.