РФ на окупованих територіях поширює фейкову інформацію про вербування підлітків для терактів – ЦНС
Росія на тимчасово окупованих територіях поширює фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "В межах неї (провокації - ред.) росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років".
Деталі: Повідомляється, що таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за теракт у Москві. У Центрі спротиву закликали українців, які проживають на цих територіях, бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля.
Передісторія: 22 березня, у підмосковному Красногорську, в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За останніми даними, загинуло 139 осіб.