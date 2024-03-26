РФ на окупованих територіях поширює фейкову інформацію про вербування підлітків для терактів – ЦНС

Росія на тимчасово окупованих територіях поширює фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "В межах неї (провокації - ред.) росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років".

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Деталі: Повідомляється, що таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за теракт у Москві. У Центрі спротиву закликали українців, які проживають на цих територіях, бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля.

Передісторія: 22 березня, у підмосковному Красногорську, в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За останніми даними, загинуло 139 осіб.