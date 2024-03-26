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РФ на оккупированных территориях распространяет фейки о вербовке подростков для терактов - ЦНС

Александр ШумилинВторник, 26 марта 2024, 14:52

Россия на временно оккупированных территориях распространяет фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В рамках нее (провокации - ред.) россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма. Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет".

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Детали: Сообщается, что таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за теракт в Москве. В Центре сопротивления призвали украинцев, проживающих на этих территориях, быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля.

Предыстория: 22 марта, в подмосковном Красногорске, в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 139 человек.

Темы: оккупацияпропаганда
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