Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка замість Олександра Литвиненка.
Джерело: указ президента
Дослівно: "Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України".
Деталі: За даними з відкритих джерел, у 2021 році військовий із таким ім’ям та прізвищем був першим заступником начальника ГУР МО України.
У 2019-му році – першим заступником начальника ГУР МО України – заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.
Крім того, у 2022 році генерал-лейтенанта Олега Іващенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Що було раніше: 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.