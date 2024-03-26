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Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки

Альона Мазуренко Вівторок, 26 березня 2024, 15:50
Зеленський змінив голову зовнішньої розвідки
символіка СЗР

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка замість Олександра Литвиненка. 

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України".

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Деталі: За даними з відкритих джерел, у 2021 році військовий із таким ім’ям та прізвищем був першим заступником начальника ГУР МО України.

 
Олег Іващенко
фото: Генштаб у 2021 році

У 2019-му році – першим заступником начальника ГУР МО України – заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.

Крім того, у 2022 році генерал-лейтенанта Олега Іващенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Що було раніше: 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України і призначив на цю посаду голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Теми: Зеленськийрозвідкаукази
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