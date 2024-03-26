Зеленский сменил главу внешней разведки
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко вместо Александра Литвиненко.
Источник: указ президента
Дословно: "Назначить Иващенко Олега Ивановича председателем Службы внешней разведки Украины".
Детали: По данным из открытых источников, в 2021 году военный с таким именем и фамилией был первым заместителем начальника ГУР МО Украины.
В 2019-м году - первым заместителем начальника ГУР МО Украины – заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.
Кроме того, в 2022 году генерал-лейтенанта Олега Иващенко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Что было раньше: 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.