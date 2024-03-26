Зеленский сменил главу внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко вместо Александра Литвиненко.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить Иващенко Олега Ивановича председателем Службы внешней разведки Украины".

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Детали: По данным из открытых источников, в 2021 году военный с таким именем и фамилией был первым заместителем начальника ГУР МО Украины.

Олег Иващенко фото: Генштаб в 2021 году

В 2019-м году - первым заместителем начальника ГУР МО Украины – заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.

Кроме того, в 2022 году генерал-лейтенанта Олега Иващенко наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Что было раньше: 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности Секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.