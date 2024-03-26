Зеленський звільнив Данілова і призначив розвідника секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Джерело: указ глави держави від 26 березня

Дослівно: "Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

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Деталі: Іншим указом на цю посаду призначено тепер уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Довідково: 61-річний Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО України з 3 жовтня 2019 року.

Олександр Литвиненко (наразі 51 рік) був головою Служби зовнішньої розвідки України після Валерія Кондратюка з 23 липня 2021 року.

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За даними з сайту СЗР, уродженець Києва генерал-майор Литвиненко закінчував Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки РФ за спеціальністю "прикладна математика" та Національний університет імені Шевченка за спеціальністю "правознавство.

З 1994 року перебував на різних посадах в СБУ, Національному інституті стратегічних досліджень, у структурах Ради національної безпеки й оборони.

У 2015 році пройшов люстраційну перевірку.