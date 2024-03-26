"Слуга народу" Третьякова відкликає законопроєкт про привласнення держфункцій

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова відкликає законопроєкт, який пропонував довічне позбавлення волі за неуповноважене представництво України в міжнародних переговорах.

Джерело: Третьякова у Facebook, Суспільне з посиланням на представницю народної депутатки

Деталі: У своєму Facebook Третьякова повідомила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.

Реклама:

Що передувало:

25 березня стало відомо, що депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень.