"Слуга народа" Третьякова отзывает законопроект о присвоении госфункций
Вторник, 26 марта 2024, 19:22
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова отзывает законопроект, который предлагал пожизненное лишение свободы за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах.
Источник: Третьякова в Facebook, "Суспільне" со ссылкой на представительницу народного депутата
Детали: В своем Facebook Третьякова сообщила, что предполагается доработка законопроекта.
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Что предшествовало:
25 марта стало известно, что депутаты от "Слуги народа" Галина Третьякова и Марьяна Безугла внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований.
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