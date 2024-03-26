"Слуга народа" Третьякова отзывает законопроект о присвоении госфункций

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова отзывает законопроект, который предлагал пожизненное лишение свободы за неуполномоченное представительство Украины в международных переговорах.

Источник: Третьякова в Facebook, "Суспільне" со ссылкой на представительницу народного депутата

Детали: В своем Facebook Третьякова сообщила, что предполагается доработка законопроекта.

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Что предшествовало:

25 марта стало известно, что депутаты от "Слуги народа" Галина Третьякова и Марьяна Безугла внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности, представление Украины на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований.