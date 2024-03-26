Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кемерон прокоментував заяви РФ про причетність Заходу й України до теракту в Підмосков’ї

Андрій Синявський, Анастасія ПроцВівторок, 26 березня 2024, 21:35
Кемерон прокоментував заяви РФ про причетність Заходу й України до теракту в Підмосков’ї
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відреагував на заяви Москви про нібито причетність західних країн та України до теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Девіда Кемерона у Twitter (X)

Деталі: "Заяви Росії про причетність Заходу та України до теракту на Crocus City Hall є повною нісенітницею", – зазначив глава МЗС.

За словами Кемерона, Велика Британія підтримує заяви США, які чітко вказують на те, що відповідальність за цей теракт несе виключно ІДІЛ.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок глава ФСБ Росії Алєксандр Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.

Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.

Напередодні координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою. 

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїнатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Велика Британія
Розвідка Британії оцінила можливості РФ сформувати і забезпечити нові армії
Британія запідозрила РФ разом з Китаєм та Іраном у поширенні фейків про Кейт Мідлтон – ЗМІ
РФ "створює димову завісу пропаганди" навколо теракту – британський міністр
Останні новини
17:32
Meta не може затримати перегляд умов конфіденційності
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
Усі новини...
Реклама: