Кемерон прокоментував заяви РФ про причетність Заходу й України до теракту в Підмосков’ї

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відреагував на заяви Москви про нібито причетність західних країн та України до теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Девіда Кемерона у Twitter (X)

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack. Реклама: March 26, 2024

Деталі: "Заяви Росії про причетність Заходу та України до теракту на Crocus City Hall є повною нісенітницею", – зазначив глава МЗС.

За словами Кемерона, Велика Британія підтримує заяви США, які чітко вказують на те, що відповідальність за цей теракт несе виключно ІДІЛ.

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У вівторок глава ФСБ Росії Алєксандр Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.

Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.

Напередодні координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел закликав, аби розслідування не використовувалось у політичних цілях.