Bloomberg: В оточенні Путіна не вважають, що Україна причетна до теракту в Підмосков’ї
Видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в "Крокус сіті хол" 22 березня.
Джерело: Bloomberg з посиланням на чотири джерела, близькі до Кремля.
Деталі: Люди з оточення Путіна повідомили виданню, що немає жодних доказів причетності України до стрілянини.
Попри це лідер РФ рішуче прагне використати теракт для того, щоб спробувати згуртувати росіян навколо війни в Україні.
Крім того, за інформацією Bloomberg, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб безпеки запобігти нападу на людей.
Втім головні союзники Путіна охоче підхоплюють його тезу. Путін, за словами Bloomberg, може використати це, в тому числі для оголошення чергової хвилі мобілізації в РФ.
Передісторія:
- 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, загинуло 139 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.