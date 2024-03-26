Кэмерон прокомментировал заявления РФ о причастности Запада и Украины к теракту в Подмосковье

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на заявления Москвы о якобы причастности западных стран и Украины к теракту в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Дэвида Кэмерона в Twitter (X)

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack. Реклама: March 26, 2024

Детали: "Заявления России о причастности Запада и Украины к теракту на Crocus City Hall является полной чушью", – отметил глава МИД.

По словам Кэмерона, Великобритания поддерживает заявления США, которые четко указывают на то, что ответственность за этот теракт несет исключительно ИГИЛ.

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Во вторник глава ФСБ России Александр Бортников ответил утвердительно на вопрос, стоят ли за терактом в Подмосковье США, Великобритания и Украина.

В то же время, издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в Crocus City Hall 22 марта.

Накануне координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отвергутверждения России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой.