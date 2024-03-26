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Кэмерон прокомментировал заявления РФ о причастности Запада и Украины к теракту в Подмосковье

Андрей Синявский, Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 21:35
Кэмерон прокомментировал заявления РФ о причастности Запада и Украины к теракту в Подмосковье
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на заявления Москвы о якобы причастности западных стран и Украины к теракту в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Дэвида Кэмерона в Twitter (X)

Детали: "Заявления России о причастности Запада и Украины к теракту на Crocus City Hall является полной чушью", – отметил глава МИД.

По словам Кэмерона, Великобритания поддерживает заявления США, которые четко указывают на то, что ответственность за этот теракт несет исключительно ИГИЛ.

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Во вторник глава ФСБ России Александр Бортников ответил утвердительно на вопрос, стоят ли за терактом в Подмосковье США, Великобритания и Украина.

В то же время, издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в Crocus City Hall 22 марта.

Накануне координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отвергутверждения России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой.

Темы: ВеликобританияРосcияУкраинатерроризм
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