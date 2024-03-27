Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати підпілля – ЦНС

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 05:58
На окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати підпілля – ЦНС
окупанти, ілюстративне фото Getty Images

За даними нацспротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють дискредитацію українського підпілля.

Джерело: ЦНС

Деталі: В межах цієї операції росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.

Реклама:

На думку ЦНС, таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.

Дослівно: "Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.

Водночас знаючи людиноненависницьку політику Москви закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації кремля".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

окупація
РФ на окупованих територіях поширює фейкову інформацію про вербування підлітків для терактів – ЦНС
Розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька
Біля Сімферополя горіла нафтобаза - ЗМІ
Останні новини
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
05:56
ISW: Росія на окупованих територіях найняла вже 14 тисяч міліціонерів
Усі новини...
Реклама: