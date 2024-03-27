На окупованих територіях росіяни намагаються дискредитувати підпілля – ЦНС

За даними нацспротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють дискредитацію українського підпілля.

Джерело: ЦНС

Деталі: В межах цієї операції росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.

Реклама:

На думку ЦНС, таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.

Дослівно: "Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.

Водночас знаючи людиноненависницьку політику Москви закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації кремля".