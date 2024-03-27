На оккупированных территориях россияне пытаются дискредитировать подполье – ЦНС

По данным нацсопротивления, на временно оккупированных территориях россияне осуществляют дискредитацию украинского подполья.

Источник: ЦНС

Детали: В рамках этой операции россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма.

Реклама:

По мнению ЦНС, таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.

Дословно: "Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет.

В то же время зная человеконенавистническую политику Москвы призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации кремля".