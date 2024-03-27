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Штати зберігають "тривалу політику" – Держдеп про українські удари по НПЗ РФ

Ольга Глущенко Середа, 27 березня 2024, 06:54
Штати зберігають тривалу політику – Держдеп про українські удари по НПЗ РФ
Метью Міллер, фото: "Радио Свобода"

Держдеп США заявив, що не змінив позицію щодо українських ударів по російських НПЗ і не заохочує подібні атаки.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території".

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Деталі: Коли у Міллера спитали, чи контактувала американська сторона з Україною після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ у Самарі, Міллер відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію.

Натомість він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає "тривалу політику" американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

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Теми: СШАРосіявійна
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