Штати зберігають "тривалу політику" – Держдеп про українські удари по НПЗ РФ

Держдеп США заявив, що не змінив позицію щодо українських ударів по російських НПЗ і не заохочує подібні атаки.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території".

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Деталі: Коли у Міллера спитали, чи контактувала американська сторона з Україною після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ у Самарі, Міллер відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію.

Натомість він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає "тривалу політику" американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

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