Штаты сохраняют "длительную политику" – Госдеп об украинских ударах по НПЗ РФ
Госдеп США заявил, что не изменил позицию относительно украинских ударов по российским НПЗ и не поощряет подобные атаки.
Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории".
Детали: Когда у Миллера спросили, контактировала ли американская сторона с Украиной после того, как накануне снова был нанесен удар по очередному российскому НПЗ в Самаре, Миллер отказался комментировать любое дипломатическое взаимодействие.
Вместо этого он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает "длительную политику" американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.
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