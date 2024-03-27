Штаты сохраняют "длительную политику" – Госдеп об украинских ударах по НПЗ РФ

Госдеп США заявил, что не изменил позицию относительно украинских ударов по российским НПЗ и не поощряет подобные атаки.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории".

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Детали: Когда у Миллера спросили, контактировала ли американская сторона с Украиной после того, как накануне снова был нанесен удар по очередному российскому НПЗ в Самаре, Миллер отказался комментировать любое дипломатическое взаимодействие.

Вместо этого он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает "длительную политику" американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.

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