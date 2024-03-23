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У Росії після удару БПЛА загорівся ще один НПЗ

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 09:17
У Росії після удару БПЛА загорівся ще один НПЗ
пожежа на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області, фото: Astra

Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.

Джерело: Astra, Baza, Mash, "Интерфакс"

Деталі: Як пишуть російські пабліки, місцеві жителі повідомили про вибух на Куйбишевському НПЗ.

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Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

Оновлено: Влада регіону повідомила, що загоряння колони первинної переробки нафти сталося внаслідок атаки безпілотника на АТ "Куйбишевський НПЗ"

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Дослівно: "Вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Жертв і постраждалих немає".

Довідково: АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.

 
фото: Astra

Що передувало: Видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшої ескалації.  

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

Знати більше: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: Росіяпожежабезпілотникивійна
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