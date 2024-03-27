ЗСУ за добу знешкодили 1030 окупантів, 11 танків та 27 артсистем – Генштаб
Середа, 27 березня 2024, 07:58
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 030 російських загарбників, загальні втрати окупантів вбитими та пораненими з початку війни склади 439 190 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 439190 (+1030) осіб,
- танків ‒ 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
- артилерійських систем – 10931 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 728 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилатих ракет ‒ 2015 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
- спеціальної техніки ‒ 1794 (+5).