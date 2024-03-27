ВСУ за сутки обезвредили 1030 оккупантов, 11 танков и 27 артсистем - Генштаб
Среда, 27 марта 2024, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 030 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными с начала войны составили 439 190 военных.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 439190 (+1030) человек,
- танков - 6904 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 13216 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 10931 (+27) ед,
- РСЗО - 1019 (+0) ед,
- средств ПВО - 728 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8578 (+25),
- крылатых ракет - 2015 (+1),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) ед,
- специальной техники - 1794 (+5).