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ВСУ за сутки обезвредили 1030 оккупантов, 11 танков и 27 артсистем - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 27 марта 2024, 07:58
ВСУ за сутки обезвредили 1030 оккупантов, 11 танков и 27 артсистем - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 030 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными с начала войны составили 439 190 военных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 439190 (+1030) человек,
  • танков - 6904 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 13216 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 10931 (+27) ед,
  • РСЗО - 1019 (+0) ед,
  • средств ПВО - 728 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8578 (+25),
  • крылатых ракет - 2015 (+1),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) ед,
  • специальной техники - 1794 (+5).

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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