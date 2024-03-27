Держдеп заперечив причетність США та України до теракту в Підмосков’ї: пропаганда РФ

Держдеп заперечив твердження глави ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова, який заявив, що за терактом у Підмосков’ї начебто стоять США, Велика Британія та Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінгу речника Держдепу США Метью Міллера

Пряма мова: "Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України".

Реклама:

Передісторія: