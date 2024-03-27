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Держдеп заперечив причетність США та України до теракту в Підмосков’ї: пропаганда РФ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 27 березня 2024, 08:25
Держдеп заперечив причетність США та України до теракту в Підмосков’ї: пропаганда РФ
Метью Міллер, фото: Getty Images

Держдеп заперечив твердження глави ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова, який заявив, що за терактом у Підмосков’ї начебто стоять США, Велика Британія та Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінгу речника Держдепу США Метью Міллера

Пряма мова: "Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України".

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Передісторія:

  • Напередодні Бортніков відповів ствердно на запитання, чи стоять за терактом у Підмосков’ї США, Велика Британія та Україна.
  • Водночас видання Bloomberg пише, що дехто з найближчого оточення кремлівського лідера Володимира Путіна не згодні з його тезами, про можливу причетність України до теракту в Crocus City Hall 22 березня.
  • Крім того, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав нісенітницею твердження Бортнікова.
  • Раніше координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Теми: СШАтерактРосіяУкраїна
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