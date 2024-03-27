Госдеп отрицает причастность США и Украины к теракту в Подмосковье: пропаганда РФ
Среда, 27 марта 2024, 08:25
Госдеп опроверг утверждение главы ФСБ России Александра Бортникова, который заявил, что за терактом в Подмосковье якобы стоят США, Великобритания и Украина.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинге представителя Госдепа США Мэтью Миллера
Прямая речь: "Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины".
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Предистория:
- Накануне Бортников ответил утвердительно на вопрос, стоят ли за терактом в Подмосковье США, Великобритания и Украина.
- В то же время, издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в Crocus City Hall 22 марта.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал полной чушью утверждения Бортникова.
- Ранее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг утверждения России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.