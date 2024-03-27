Госдеп отрицает причастность США и Украины к теракту в Подмосковье: пропаганда РФ

Госдеп опроверг утверждение главы ФСБ России Александра Бортникова, который заявил, что за терактом в Подмосковье якобы стоят США, Великобритания и Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинге представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Прямая речь: "Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины".

Реклама:

Предистория: