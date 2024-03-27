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Росіяни атакували Харківщину "Шахедами" "Ураганами" та "Градами": є руйнування, 4 поранених

Станіслав ПогоріловСереда, 27 березня 2024, 08:59
Росіяни атакували Харківщину Шахедами Ураганами та Градами: є руйнування, 4 поранених
Фото: Харківська облпрокуратура

За минулу добу російські загарбники обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, у результаті чого були пошкоджені будинки, четверо мешканців регіону зазнали поранень.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська облпрокуратура у Facebook

Пряма мова: "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка".

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Деталі: За його словами, у місті Ізюм відбувся ворожий  обстріл БПЛА "Шахед", внаслідок якого було пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець.

Доповнено. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що було пошкоджено гімназію, а поранений - охоронець цього освітнього закладу.

 

Також правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ
 

У селі Чорнолозка Красноградського району внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів.

Також окупанти обстріляли село Олександрівка Богодухівського району з РСЗВ "Град", внаслідок якого було пошкоджено будівлю місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Була поранена 56-річна жінка.

Через ворожий обстріл Куп'янська з РСЗВ "Ураган" було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату та травмовано 55-річного чоловіка.

Напередодні росіяни вдарили крилатою ракетою Х-35У по Харкову. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок, постраждав 64-річний охоронець, без госпіталізації.

Теми: Харківська областьвійнажертви
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