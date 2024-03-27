Россияне атаковали Харьковщину "Шахедами" "Ураганами" и "Градами": есть разрушения, 4 раненых

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего были повреждены дома, трое жителей региона получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харковская облпрокуратура в Facebook

Прямая речь: "Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка".

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Детали: По его словам, в городе Изюм состоялся вражеский обстрел БПЛА "Шахед", в результате которого было повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранения получил 62-летний охранник.

Дополнено. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что была повреждена гимназия, а раненый - охранник этого образовательного учреждения.

Также правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.

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В селе Чернолозка Красноградского района в результате вражеского ракетного обстрела без света осталось 78 абонентов.

Также оккупанты обстреляли село Александровка Богодуховского района из РСЗО "Град", в результате которого было повреждено здание местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобиля, здание учебного заведения. Была ранена 56-летняя женщина.

Из-за вражеского обстрела Купянска из РСЗО "Ураган" был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината и травмирован 55-летний мужчина.

Накануне россияне ударили крылатой ракетой Х-35У по Харькову. Повреждено здание коммунального учреждения и многоквартирный дом, пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.