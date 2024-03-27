Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Харьковщину "Шахедами" "Ураганами" и "Градами": есть разрушения, 4 раненых

Станислав ПогориловСреда, 27 марта 2024, 08:59
Россияне атаковали Харьковщину Шахедами Ураганами и Градами: есть разрушения, 4 раненых
Фото: Харьковская облпрокуратура

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего были повреждены дома, трое жителей региона получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харковская облпрокуратура в Facebook

Прямая речь: "Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка".

Реклама:
 

Детали: По его словам, в городе Изюм состоялся вражеский обстрел БПЛА "Шахед", в результате которого было повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранения получил 62-летний охранник.

Дополнено. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что была повреждена гимназия, а раненый - охранник этого образовательного учреждения.

 

Также правоохранители изъяли обломки трех БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ
 

В селе Чернолозка Красноградского района в результате вражеского ракетного обстрела без света осталось 78 абонентов.

Также оккупанты обстреляли село Александровка Богодуховского района из РСЗО "Град", в результате которого было повреждено здание местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобиля, здание учебного заведения. Была ранена 56-летняя женщина.

Из-за вражеского обстрела Купянска из РСЗО "Ураган" был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината и травмирован 55-летний мужчина.

Накануне россияне ударили крылатой ракетой Х-35У по Харькову. Повреждено здание коммунального учреждения и многоквартирный дом, пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Харьковская область
Российские войска обстреляли Дергачи в Харьковской области, пострадали 4 женщины
Россияне обстреляли Харьковскую область: погиб мужчина
На Харьковщине из-за вражеского обстрела погиб мужчина
Последние новости
09:37
В Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
08:00
Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
07:52
Белый дом пообещал продолжать искать способы для экстренной помощи Украине
07:36
ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
07:28
видеоНа Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Все новости...
Реклама: