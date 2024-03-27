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Россияне ударили дроном по селу на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Александр ШумилинСреда, 27 марта 2024, 13:56
Россияне ударили дроном по селу на Херсонщине: погибла пожилая женщина
скриншот

Россияне ударили дроном-камикадзе по селу на Херсонщине, в результате чего в жилом доме погибла пожилая женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Русские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка Бериславского района".

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Детали: По его словам, в собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя женщина.

Предыстория:

  • 27 февраля россияне обстреляли село Велетенское в Херсонской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

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Темы: Росcияобстрел
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