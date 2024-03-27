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Небезпечні "м'ячики" від РФ: рятувальники попереджають про міни в прикордонні

Валентина РоманенкоСереда, 27 березня 2024, 20:51
Небезпечні м'ячики від РФ: рятувальники попереджають про міни в прикордонні
фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про кулькові осколкові авіаційні бомби, якими росіяни дистанційно мінують прикордонні райони України.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких!"

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Деталі: Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

Рятувальники попереджають, що ці боєприпаси мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

У ДСНС нагадують прості правила: у жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Про такі знахідки потрібно негайно повідомляти за номером 101. Наднебезпечну роботу – знешкодження ВНП – виконують лише сапери.

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Що передувало: На початку березня на півночі Сумської області росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

Теми: мінуваннявійнаДСНС
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