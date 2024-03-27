Опасные "мячики" от РФ: спасатели предупреждают о минах в приграничье

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о шариковых осколочных авиационных бомбах, которыми россияне дистанционно минируют приграничные районы Украины.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета. Своим видом могут привлекать внимание детей. Поэтому предупредите об опасности близких!"

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Детали: Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая.

Спасатели предупреждают, что эти боеприпасы имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Поэтому от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют.

В ГСЧС напоминают простые правила: ни в коем случае нельзя приближаться и касаться взрывоопасных предметов. О таких находках нужно немедленно сообщать по номеру 101. Сверхопасную работу - обезвреживание ВОП - выполняют только саперы.

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Что предшествовало: В начале марта на севере Сумской области россияне применили опасные боеприпасы - шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.