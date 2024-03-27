У Миколаєві зросла кількість постраждалих через удар балістичною ракетою
Середа, 27 березня 2024, 21:12
Російські війська 27 березня балістичною ракетою вдарили по Миколаєву, 8 людей постраждали.
Джерело: ДСНС Миколаївщини
Дослівно: "В другій половині дня (росіяни - УП) поцілили по промисловому об'єкту. Виникла пожежа триповерхової будівлі.
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Наразі відомо, що 8 людей постраждало, їм надана перша допомога".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Сили оборони півдня України повідомили, що ворог вдарив по Миколаєву імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М".