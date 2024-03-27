В Николаеве выросло количество пострадавших из-за удара баллистической ракетой

Российские войска 27 марта баллистической ракетой ударили по Николаеву, 8 человек пострадали.

Источник: ГСЧС Николаевской области

Дословно: Во второй половине дня (россияне - УП) попали по промышленному объекту. Возник пожар трехэтажного здания.

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Пока известно, что 8 человек пострадали, им оказана первая помощь".

фото - гсчс

фото - ГСЧС

фото - гсчс

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