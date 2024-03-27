В Николаеве выросло количество пострадавших из-за удара баллистической ракетой
Среда, 27 марта 2024, 21:12
Российские войска 27 марта баллистической ракетой ударили по Николаеву, 8 человек пострадали.
Источник: ГСЧС Николаевской области
Дословно: Во второй половине дня (россияне - УП) попали по промышленному объекту. Возник пожар трехэтажного здания.
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Пока известно, что 8 человек пострадали, им оказана первая помощь".
Что предшествовало:
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- Силы обороны юга Украины сообщили, что враг ударил по Николаеву предположительно баллистической ракетой "Искандер-М".