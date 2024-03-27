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В Николаеве выросло количество пострадавших из-за удара баллистической ракетой

Татьяна ОлейникСреда, 27 марта 2024, 21:12
В Николаеве выросло количество пострадавших из-за удара баллистической ракетой
Фото - ГСЧС в Николаевской области

Российские войска 27 марта баллистической ракетой ударили по Николаеву, 8 человек пострадали.

Источник: ГСЧС Николаевской области

Дословно: Во второй половине дня (россияне - УП) попали по промышленному объекту. Возник пожар трехэтажного здания.

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Пока известно, что 8 человек пострадали, им оказана первая помощь".

 
фото - гсчс
 
фото - ГСЧС
 
фото - гсчс

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Силы обороны юга Украины сообщили, что враг ударил по Николаеву предположительно баллистической ракетой "Искандер-М".

Темы: Николаевракетный ударГСЧС
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