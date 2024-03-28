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Ворог атакував дронами приватні будинки в Запоріжжі, є постраждалі

Ольга Глущенко Четвер, 28 березня 2024, 02:02
Ворог атакував дронами приватні будинки в Запоріжжі, є постраждалі
зруйнований будинок у Запоріжжі, фото Федорова

Вночі 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи: ворог атакував приватні будинки, є постраждалі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Вибухи у Запоріжжі".

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Оновлено: Пізніше Федоров уточнив, що ворог завдав ударів безпілотниками по приватних цивільних будинках Запоріжжя.

За його словами, внаслідок ударів є постраждалі.

Вранці 28 березня Куртєв повідомив, що внаслідок нічної атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста.

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Він додав, що наразі  відомо, що 5 будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено.

Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу.

Федоров зазначив, що поранення дістали дві жінки.

Також він повідомив, що уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полумʼя. 

 
зруйновані будинки в Запоріжжі, фото Куртєва
 
зруйновані будинки в Запоріжжі, фото Куртєва
 
зруйновані будинки в Запоріжжі, фото Куртєва

Нагадаємо: Близько опівночі 27 березня Повітряні сили повідомили про другу групу ворожих безпілотників.

Теми: Запоріжжявибух
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