Враг атаковал дронами частные дома в Запорожье, есть пострадавшие

Ночью 28 марта во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы: враг атаковал частные дома, есть пострадавшие.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Взрывы в Запорожье".

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Обновлено: Позже Федоров уточнил, что враг нанес удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья.

По его словам, в результате ударов есть пострадавшие.

Утром 28 марта Куртев сообщил, что в результате ночной атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города.

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Он добавил, что сейчас известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.

Два человека получили легкие повреждения, им оказана первичная медицинская помощь.

Федоров отметил, что ранения получили две женщины.

Также он сообщил, что обломки вражеских беспилотников вызвали возгорание жилых домов в частном секторе. Спасатели оперативно потушили пламя.

разрушенные дома в Запорожье, фото Куртева

разрушенные дома в Запорожье, фото Куртева

разрушенные дома в Запорожье, фото Куртева

Напомним: Около полуночи 27 марта Воздушные силы сообщили о второй группе вражеских беспилотников.