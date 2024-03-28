Кількість постраждалих від удару "Іскандера" по Миколаєву зросла до 12

Внаслідок російського удару ракетою 27 березня у Миколаєві постраждали 12 людей.

Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Вдень 27 березня близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, ймовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

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Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків".

Що передувало: Станом на вечір середи повідомлялось про 8 потерпілих у Миколаєві.