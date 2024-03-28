Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість постраждалих від удару "Іскандера" по Миколаєву зросла до 12

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 08:17
Кількість постраждалих від удару Іскандера по Миколаєву зросла до 12
фото ДСНС

Внаслідок російського удару ракетою 27 березня у Миколаєві постраждали 12 людей.

Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Вдень 27 березня близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, ймовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Реклама:

Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків".

Що передувало: Станом на вечір середи повідомлялось про 8 потерпілих у Миколаєві.

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Миколаїв
У Миколаєві зросла кількість постраждалих через удар балістичною ракетою
Росія атакувала балістичною ракетою Миколаїв, є поранені
Росія атакувала балістикою Миколаїв: загинула людина, є поранені
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: