Кількість постраждалих від удару "Іскандера" по Миколаєву зросла до 12
Четвер, 28 березня 2024, 08:17
Внаслідок російського удару ракетою 27 березня у Миколаєві постраждали 12 людей.
Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "Вдень 27 березня близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, ймовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.
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Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків".
Що передувало: Станом на вечір середи повідомлялось про 8 потерпілих у Миколаєві.