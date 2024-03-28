Количество пострадавших от удара "Искандера" по Николаеву возросло до 12

В результате российского удара ракетой 27 марта в Николаеве пострадали 12 человек.

Источник: Николаевская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Днем 27 марта около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

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Ранения получили двенадцать человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов".

Что предшествовало: По состоянию на вечер среды сообщалось о 8 пострадавших в Николаеве.