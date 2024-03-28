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В ніч на 28 березня росіяни намагалися поцілити по об'єктах енергетики на півдні – Гуменюк

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 березня 2024, 08:57
В ніч на 28 березня росіяни намагалися поцілити по об'єктах енергетики на півдні – Гуменюк
ілюстративне фото 126-ї окремої бригада Сил територіальної оборони

В ніч на 28 березня Сили оборони півдня понад 4 години відбивали ворожу атаку, росіяни намагалися поцілити в критичну інфраструктуру.

Джерело: керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Атака і бойова робота з її відбиття тривали майже 4 години. Працювали на різних напрямках, ворог заводив дрони і з акваторії Чорного моря, і через тимчасово окуповані території, намагався обійти всі можливі засоби захисту наші. Однак бойова робота була досить результативною, підсумки її ще підбиваємо, але знаємо, що близько півтора десятка дронів нам вдалося збити.

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Очевидно, що атакував ворог знову обʼєкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові обʼєкти, але підступно спрямовував дрони маршрутами через житлові будинки, внаслідок чого на Запорізькому напрямку через падіння уламків відбулася пожежа у приватному секторі".

Деталі: Щодо Одещини, за словами Гуменюк, ворог намагався поцілити по обʼєкту енергосистеми, але захисники повітряного простору відпрацювали бездоганно і збили обидва дрони, які заходили на область із моря.

Нагадаємо: В ніч на четвер 28 березня російські загарбники атакували регіони України ракетами та 28 "Шахедами" з акваторії Чорного моря, Криму, Курської області, сили ППО збили 26 безпілотників.

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Теми: ракетний ударШахедвійна
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