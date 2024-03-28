В ночь на 28 марта россияне пытались попасть по объектам энергетики на юге – Гуменюк

В ночь на 28 марта Силы обороны юга более четырех часов отражали вражескую атаку, россияне пытались попасть в критическую инфраструктуру.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Атака и боевая работа по ее отражению продолжались почти 4 часа. Работали на разных направлениях, враг заводил дроны и из акватории Черного моря, и через временно оккупированные территории, пытался обойти все возможные средства защиты наши. Однако боевая работа была достаточно результативной, итоги ее еще подводим, но знаем, что около полутора десятков дронов нам удалось сбить.

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Очевидно, что атаковал враг снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, но коварно направлял дроны маршрутами через жилые дома, в результате чего на Запорожском направлении из-за падения обломков произошел пожар в частном секторе".

Детали: Что касается Одесской области, по словам Гуменюк, враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздушного пространства отработали безупречно и сбили оба дрона, которые заходили на область с моря.

Напомним: В ночь на четверг 28 марта российские захватчики атаковали регионы Украины ракетами и 28 "Шахедами" из акватории Черного моря, Крыма, Курской области, силы ПВО сбили 26 беспилотников.