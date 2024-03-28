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В Україні вже загинули 537 дітей через агресію Росії – ОГП

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 10:32
В Україні вже загинули 537 дітей через агресію Росії – ОГП
Фото: Getty Images

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 537 дітей, загальна кількість постраждалих перевищила 1 806 дітей.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Більше ніж 1806 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 28 березня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 537 дітей загинули та понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Деталі: Повідомляється, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 524, Харківській - 343, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 125, Миколаївській - 103, Запорізькій - 100.

Лише протягом доби внаслідок удару РФ по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик.

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Також 27 березня внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 4 дитини віком трьох місяців до тринадцяти років.

Теми: дітижертвивійна
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