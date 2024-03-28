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В Украине уже погибли 537 детей из-за агрессии России - ОГП

Станислав ПогориловЧетверг, 28 марта 2024, 10:32
В Украине уже погибли 537 детей из-за агрессии России - ОГП
Фото: Getty Images

По данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 537 детей, общее количество пострадавших превысило 1 806 детей.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Более 1806 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 марта 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 537 детей погибли и более 1269 получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: Сообщается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 343, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 125, Николаевской - 103, Запорожской - 100.

Только за сутки в результате удара РФ по селу Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик.

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Также 27 марта в результате вражеского обстрела Харькова пострадали 4 ребенка в возрасте от трех месяцев до тринадцати лет.

Темы: детижертвывойна
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