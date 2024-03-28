Центр противодействия дезинформации: Наступление врага на Харьков сейчас невозможно

Центр противодействия дезинформации при СНБО отмечает, что данные о подготовке россиян к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствуют действительности.

Источник: руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их байки о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию, и являются частью кампании "пропаганда страха".

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Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева - пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен только обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами".

Детали: Коваленко отметил, что Силы обороны готовы ко всем возможным угрозам.

Что предшествовало: Издание "Медуза", со ссылкой на близкие к Кремлю источники, писало, что российские "политические элиты" не исключают, что Россия и ее правитель Владимир Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".