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Звозять техніку і посилюють оборону: росіяни у Севастополі готуються відбивати атаки українських ДРГ

"Українська правда"Четвер, 28 березня 2024, 13:31
Звозять техніку і посилюють оборону: росіяни у Севастополі готуються відбивати атаки українських ДРГ
Фото: Крым.Реалии

Росіяни у тимчасово-окупованому Севастополі готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: "АТЕШ" в Telegram, Крим. Реалії

Дослівно: "Агенти "АТЕШ" продовжують відстежувати пересування російських окупаційних військ у Криму. За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп".

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Деталі: Зазначається, що для цього росіяни, за допомогою додаткових БМП, посилюють берегову лінію оборони. Також повідомляється, що вони збільшують кількість ППО у Севастополі на тлі нещодавніх масованих атак українських БПЛА.

 
АТЕШ

Окрім цього, видання Крим.Реалії, з посиланням на очевидців, повідомило про переміщення російської військової техніки в бік материкової України. 

"Велика колона військового автомобільного транспорту рухалася трасою "Таврида" в напрямку від Керчі в бік материкової України", - зазначає Крим.Реалії.

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Повідомляється, що колона налічувала близько 30 військових тентованих вантажівок. Окрім традиційних "V" і "Z", на кабінах російських військових вантажівок з'явився знак трикутника.

Передісторія:

  • 3 березня Міноборони РФ заявило, що окупований Крим атакували 38 українських БпЛА.



Теми: РосіяКримвійна
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